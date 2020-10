Alsnog een streep door Hengelose FBK Dubbele Mijl

Video Moet iedereen een thuiswerk­ver­goe­ding krijgen? Dit vinden Twentse thuiswer­kers

2 oktober We moeten er weer aan geloven: werken aan de keukentafel, in de slaapkamer of op zolder. In de strijd tegen corona is thuiswerken weer de norm. Verslaggever Aileen Slot vroeg enkele thuiswerkers naar hun ervaringen. En wat vinden ze van de thuiswerkvergoeding voor rijksambtenaren? „Stop dat geld in de zorg!”