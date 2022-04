Amerika doet graag boeken in de ban, ziet de Hengelose schrijver Deniz Kuypers, zelfs het duivelswerk van Harry Potter

Nieuwsupdate Wie verdient het meest een dak boven het hoofd: Hengelose jongeren of Oekraïense vluchtelin­gen?

HENGELO - Hengelo verkoopt een publiek gebouw aan een commerciële partij en het blijft stil. Klopt dat? En verder: barstjes in het hulpfront voor Oekraïne, want jongeren zomaar op straat zetten kan toch niet! En hoe je met relatietherapie een nieuwe coalitie smeedt: dit was de nieuwsweek in Hengelo.

2 april