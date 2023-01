‘Analfabete Syrische vrouw uit Hengelo neemt geen initiatief voor dagbesteding’

De vrouw in kwestie woont sinds 2016 in Nederland. Behalve dat de Syrische vrouw analfabeet is, spreekt ze geen Nederlands. Via haar raadsman Joni Eliya is de vrouw een procedure tegen de gemeente begonnen. Ze wil maatschappelijke ondersteuning hebben van Jes we care, de organisatie van Jomana Eliya en Dany Hermez.