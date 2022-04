Appen Twentenaren in het verkeer? ‘Ik zie het gevaar niet, je slingert alleen een beetje’

Vrienden Levi Blanken en Elke Doel, beide 13, komen met hun vrienden de supermarkt uitgelopen. Blikjes energydrank hebben ze ingeslagen. „Ik app best vaak in het verkeer”, zegt Levi. Hij haalt zijn schouders op. „Even een paar appjes checken of reageren op vrienden, dat doe ik wel”, zegt hij. Voor Elke geldt hetzelfde. „Ik kijk bijna altijd op mijn telefoon als ik op de fiets zit. Maar ik let wel op of er auto’s aankomen.”



Of het appgebruik voor meer afleiding zorgt? Volgens Levi valt dat wel mee. „Je slingert wat meer, maar verder gaat het prima.” De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in allerlei overheidscampagnes om bewustwording te creëren. Ook de boetes zijn verhoogd. Op de tieners heeft het geen effect. „Dat doet mij niks. Boetes zijn kut, maar dan ga je het stiekem doen. Het moet eerst een keer misgaan om te beseffen dat het gevaarlijk is. Dat gevoel heb ik nu niet.”