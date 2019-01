ATC’65 in Hengelo krijgt nieuwe kleedkamers: club roept hulp in van leden

Bloed afnemen in Beckum: nu de auto pakken

3 januari BECKUM - Inwoners van Beckum en Oele moeten voortaan naar ziekenhuis ZGT in Hengelo om bloed te laten afnemen. Voorheen konden ze terecht bij de prikpost van Medlon in het gezondheidscentrum in de oude pastorie naast de kerk. Maar per 31 december is die gesloten.