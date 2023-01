Auni Kandemir wil niveau bij zaalvoetbaltoernooi Hengelo: 'Berghuis, Te Wierik en Grünholz speelden hier al’

Nieuwjaars­nacht funest voor Twentse longpatiën­ten, regio epicentrum vuurwerk­ver­vui­ling

ENSCHEDE – Door het afsteken van vuurwerk was de lucht in Twente in de nieuwjaarsnacht korte tijd het meest vervuild van heel Nederland. Dat blijkt uit een sensornetwerk dat metingen van particulieren weergeeft.

3 januari