Auto en motor botsen tegen elkaar tussen Oldenzaal en Hengelo

Met video Burgemees­ter Hengelo kondigde noodveror­de­ning mede af om optreden Harten 10 bij protest, boeren houden nu afterparty bij Lemselo

HENGELO - Een optreden van het duo Harten 10 heeft een rol gespeeld bij het besluit van burgemeester Sander Schelberg om dinsdagmiddag een noodverordening af te kondigen. Op basis van die maatregel had de ME kunnen ingrijpen bij het boerenprotest in Hengelo als de boeren niet zelf waren vertrokken.

5 juli