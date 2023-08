Auto vliegt in brand na botsing met reclamezuil in Hengelo

met video Bij dit bedrijf in Borne draait alles hartje zomer al om Kerstmis: ‘Bij krappe arbeids­markt, wordt het pakket groter’

Het is wikken, wegen, rekenen en ook proeven. Terwijl half Nederland nog op vakantie is en de zon brandt, stellen Kim Vreeman en Frederiek Wichers in de showroom het kerstpakket samen voor hun ruim 500 collega’s bij Eaton in Hengelo.