Auto vliegt uit de bocht in Hengelo en belandt in sloot

Niet vergeten Hengeloër Jo Pots zei het met vissen, vogels en een grap: ‘Hij trakteerde eens op korrels hagelslag’

HENGELO - In deze rubriek staan we stil bij de Hengelose begraafplaatsen en de mensen die ze bezoeken. Aflevering 25, Deurningerstraat: Noria Pots leerde snoeken van haar vader. Over visser en vogelhouder Jo Pots.

31 mei