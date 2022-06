Barbaros toch verder op zondag

Barbaros zou bij een degradatie uit de tweede klasse stoppen met zondagvoetbal, maar ziet daar bij nader inzien toch van af. Barbaros is met de zondagploeg naar de derde klasse gedegradeerd. De club wil de overstap naar het zaterdagvoetbal maken. Dat gebeurt na volgend seizoen. Barbaros had dit seizoen ook een zaterdagploeg, maar die is opgedoekt. Dat team speelde in de vierde klasse. Barbaros wil zo hoog mogelijk instromen in het zaterdagvoetbal. Daartoe wordt nu de zondag- en zaterdagselectie samengevoegd. Het komende seizoen is een overbruggingsjaar voor Barbaros.