Beckum raakt kerk kwijt, maar wil het gebouw behouden

De oorspronkelijke Blasiusparochie Beckum bestaat sinds 1854. De huidige kerk werd in de jaren 1936-1938 gebouwd. Op 5 juni 1938 is de Blasiuskerk ingewijd. De geloofsgemeenschap in Beckum is tegenwoordig onderdeel van De Heilige Geestparochie. Die heeft enkele jaren geleden al bekendgemaakt dat de kerk Beckum dicht moet.