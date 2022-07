Begaan met de sociaal zwakkeren in Hengelo? Krokodillentranen zijn het

Massaal waterge­vecht in centrum Hengelo: meer dan 100 mensen nemen elkaar ‘onder vuur’

HENGELO - Weinig dat bij een temperatuur van boven de 25 graden leuker is om te doen dan deelnemen aan een watergevecht. In Hengelo stroomde het centrum zondag vol met mensen die elkaar onder vuur namen met water. Meer dan honderd kinderen mengden zich in de strijd. Ook enkele ouders konden zich niet inhouden.

