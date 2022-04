Bennie Oude Rengerink ziet flinke toename aantal inschrijvingen halve marathon van Hengelo

De halve marathon van Hengelo mag zich dit jaar in een enorme populariteit verheugen. Inmiddels zijn er bijna 1200 voorinschrijvingen binnen. Bennie Oude Rengerink, voorzitter van de commissie wegwedstrijden van MPM, verwacht zondag zo’n 1500 hardlopers onder het startdoek in het FBK-stadion. Dat zijn er veel meer dan bij de laatste editie van de halve marathon van Hengelo. Het aantal deelnemers bleef toen steken op een duizendtal. Oude Rengerink zegt dat de enorme stijging niet los kan worden gezien van de coronapandemie. „Iedereen is blij dat er weer hardloopwedstrijden zijn. Er zijn al enkele hardloopcrossen geweest eerder dit jaar in Twente. Daar zag de organisatie eveneens een toename van het aantal deelnemers”, zegt Oude Rengerink. Ook voor de Engelse Mijlenloop in Haaksbergen, twee weken geleden, was veel animo. Daar deden bijna duizend hardlopers aan mee.