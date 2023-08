Beruchte en nu spoorloze ‘cateraar’ Johan S. ook met Budget Catering Twente failliet

Autorodeo Team Rossum klaar voor ‘Denekamp’: ‘Die adrenaline­kick net voor de start, daar doe je het voor’

Natuurlijk is het Rodeo Team Rossum zondag van de partij tijdens de Autorodeo Denekamp. Zoals dat al vele jaren het geval is. Toch constateren de leden een verandering in de crosswereld. „Een klein tikkie op de baan wordt steeds minder gewaardeerd.”