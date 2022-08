Beste onderdelen blijven in nieuwe opzet voor Beckumse Muiterweek

Beckum denkt na over nieuwe bestemming kerk: ‘Mensen zijn gehecht aan het gebouw, niet aan de functie’

BECKUM - Er liggen genoeg onderwerpen op het bordje van de nieuwe Beckumse Dorpsraad. Maar zonder professionele begeleiding is het allemaal amper te doen, zegt voorzitter Susan Annink. „De herbestemming van de kerk is eigenlijk een beetje in de vergetelheid geraakt.”

10 augustus