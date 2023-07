Bewolkt en gestage regenval in Hengelo vandaag

In minder dan een jaar tijd zijn landbouw­grond en bos samenge­voegd tot een experimen­te­le oase in Diepenheim

DIEPENHEIM - Aan de verdroogde stoppels ten noorden van de 1e Zomerdijk in Diepenheim is begin 2022 nog te zien dat er recent maïs is verbouwd. Maar het aangrenzende drassige weiland heeft al heel lang geen echte functie meer. In het bosperceel aan de overzijde van de weg herinnert alleen een oud toiletgebouw nog aan de tijd dat hier ooit een boscamping gevestigd was.