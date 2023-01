Bewoners leven nog steeds in angst na ‘aanslag’ op hun woning in Hengelo

HENGELO/ALMELO - De bewoners van een woning aan de Veluwestraat in Hengelo hebben geen enkel idee wie er achter de aanslag op hun huis zit. Vijftien maanden nadat drie mannen midden in de nacht ruiten van de woning en auto met grof geweld vernielden, leven ze nog steeds in angst.