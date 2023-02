Bij deze foodtruck in Hengelo kun je even wegdromen naar zonniger oorden

Made in HengeloHENGELO - Onder de grijze luchten van deze winter is het een verademing: de foodtruck van Morela Wijnberg, twee keer per week te vinden op de markt op het Stationsplein. Met Moekie’s Caribische Specialiteiten laat ze klanten in weer en wind even wegdromen naar zonniger oorden.