Bij groot onderhoud in Hengelo staan huizen wagenwijd open voor Jan Rap en z'n maat: ‘Het zijn geen losse incidenten’

Alle scholen weer present op jaarlijkse voetbal­feest in Hengelo

HENGELO - Er zijn wel eens meer teams geweest bij het Hengelose schoolvoetbal. Met zo'n 190 in de hoogtijdagen. Maar ook met 125 teams dit jaar is Bertil Pepers van Hengelo Sport heel tevreden. „Vooral omdat alle scholen wel met een of twee teams meedoen.”

13 april