Bij kapster Monique (62) in Hengelo zijn klanten nog voor 16 euro klaar: ‘Zakelijk ingesteld? Totaal niet!’

Hengelo hoopt met enquête onder bevolking dumpen van afval tegen te gaan

HENGELO - Het is een ergernis die hoog in de top 10 van Hengelo staat: de puinhopen bij afvalcontainers in Hengelo. Helpt het om de boel actief schoon te houden en overtreders te beboeten? De gemeente onderzoekt het via een enquête.

13:34