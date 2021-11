Bijna het droomplaatje in de Twente Rally: Vader Ger Haverkate en dochter Melinn hopen ooit samen in één auto te kunnen racen

Fietsver­lich­tings­ac­tie Fietsers­bond in Hengelose binnenstad: Lampje kost bijna niks!’

HENGELO – Het is weer vroeg donker, dus tijd om eens naar de fietsverlichting te kijken.De Fietsersbond Hengelo stond zaterdag in de binnenstad voor gratis hulp bij reparaties. Best nuttig, zo bleek. Want er mankeert nog wel eens wat aan de zichtbaarheid van de fietsers.

24 oktober