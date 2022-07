Boekeloër ontloopt cel na ‘geweldsexplosie’ in Hengelose binnenstad

Dood achter het Fluweel­plein en ineens valt in Hengelo het g-woord

HENGELO - Mijn zoon rolde uit bed. Hij had goed geslapen. Daar niet van. Maar wat was er allemaal aan de hand in Hengelo?, wilde hij weten. Er waren in de stad ‘zo maar’ mannen opgepakt in een restaurant en in onze eigen Hasseler Es was iemand ontvoerd of zo. En toen moest de moord nog komen.

10 juli