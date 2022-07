Boeren protesteren voorafgaand aan gemeenteraadsvergadering in Hengelo

Luc (19) uit Borne mishandel­de zijn vader, maar terug naar de gevangenis hoeft hij niet

ALMELO/BORNE Voor het mishandelen van zijn vader is Luc V. (19) uit Borne door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot een gevangenisstraf van 111 dagen. Dat is gelijk aan de periode die hij al in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht. V. hoeft dus niet terug naar de gevangenis.

7 juli