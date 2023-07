Boerenleven van toen en nu komt samen tijdens de Oogstdagen in Bekveld

Windturbi­nes tussen Almelo, Tubbergen en Twenterand kansrijk? Ja, maar zeker geen 25

Worden in het grensgebied van Almelo, Tubbergen en Twenterand (ATT) 25 windturbines geplaatst? Dat getal is een eigen leven gaan leiden, het is als één van de mogelijkheden genoemd in een rapport van een adviesbureau. Maar de ATT gemeenten hebben dat getal zelf nooit overgenomen. Over aantallen windturbines is namelijk nog geen keuze gemaakt. Wel dringt de tijd.