Bommen en granaten gevonden tijdens onderzoek op de bodem van het Twentekanaal

De bodem van het Twentekanaal is onderzocht op ontplofbare oorlogsresten en is inmiddels grotendeels vrijgegeven voor de baggerwerkzaamheden. Niet alleen op de bodem van het kanaal is gezocht, ook in de oevers van het kanaal is voor de aanleg van de natuurvriendelijke oevers onderzoek uitgevoerd. En dat blijkt niet voor niets.