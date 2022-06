Bondscoach zag maak- of breekmoment voor topfavoriete Karlien Huiskes uit Oldenzaal op WK Kettlebell

Eigenaar gesloten cafe Club Top Shot in Hengelo maakt pas in 2023 kans op vergunning

DEN HAAG/HENGELO - Eigenaar Nouar Abdulnour van de in 2018 gesloten Club Top Shot in de Willemstraat kan pas in 2023 proberen om een nieuwe drank- en horecavergunning aan te vragen. Dit bepaalde de Raad van State woensdag in het hoger beroep van de voormalige horecabaas.

25 mei