Bonkende bassen Modespektakel Hengelo verstoren ‘zalige zondagsrust’ in basiliek

Accutrein moet vanaf 2027 op Twents spoor rijden, techniek is nieuw voor Nederland

ALMELO/HENGELO - Op het spoor in Twente moeten vanaf 2027 batterijtreinen rijden. Het betreft trajecten waar nu nog diesels over de rails gaan. Volgens onderzoek is een accutrein een betere optie dan een traditionele elektrische trein. Maar er is wel een risico, batterijtreinen zijn nieuw voor Nederland.

6:30