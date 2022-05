Boodschap Twentse zorgbestuurder leidt tot bezorgde reacties: ‘De buurman wassen als verpleging niet komt? Kom op zeg!’

Van begrip tot ongeloof, van eigen-schuld-dikke-bultverwijten tot grieven aan het adres van de regering: de oproep van de Twentse zorgbestuurder Heidi de Bruijn aan de burger om een deel van de wijkverpleging over te nemen, heeft de tongen los gemaakt. Bezorgdheid of een waardige oude dag straks nog haalbaar is, klinkt alom door.

Heidi de Bruijn, bestuursvoorzitter van Carintreggeland, beschreef in de krant van afgelopen zaterdag hoe de wijkverpleging in de vergrijzende samenleving vastloopt als er niet nog meer hulp komt van naasten, van nieuwe zorgtechnologie en als er niet slimmer wordt samengewerkt. „Denk na over de vraag of jij je buurman van 85 kunt helpen met douchen als de wijkverpleging niet meer komt”, luidde haar prikkelende oproep.

Op social media en via mails reageerden lezers massaal. Ze keken terug, vooruit, uitten hun verontwaardiging, maar dachten ook mee. De reacties zijn onder te verdelen in de volgende thema’s. Een samenvatting.

1. Vroeger….

De huidige situatie van de wijkverpleging is eigen schuld. „De helpenden moesten eruit, want het moesten hoger opgeleide IG’ers zijn en verpleegkundigen… Maar de helpenden waren goed opgeleide collega’s met hart voor de zorg… en nu worden er weer helpenden gevraagd.”

De bejaardenhuizen hadden nooit mogen worden gesloten. „Er was goed eten, verzorging, gezelligheid, sociale controle, welzijn, alles wat nodig is!”

2. Kansen….

Er ligt een mooie kans voor leerlingen in het praktijkonderwijs. Een stagebegeleider binnen het praktijkonderwijs ziet ‘echt leerlingen die de capaciteiten hebben om deze ouderen te helpen’. „We zouden samen met de zorgverleners kunnen kijken naar een traject op maat.”

Het wringt, maar mensen kunnen er natuurlijk wel aan werken dat ze zo gezond mogelijk oud worden. „Natuurlijk is dit geen garantie, maar nu zitten te veel mensen op hun gat en weten niet wat gezonde voeding is, denken niet over veilig thuis wonen, over sociale contacten. We kunnen ervoor zorgen dat we zo laat mogelijk zorg nodig hebben.”

2. Belemmeringen….

Het vereiste dat je zelf een stage of werkplek moet zoeken remt instroom van mensen die op wat hogere leeftijd in de zorg willen gaan werken. Bedrijven wijzen hen af waardoor de opleiding aan het roc niet kan beginnen. Dat is de ervaring van een vrouw van 36 na vijf afwijzingen.

Met grotere contracten zou het werk aantrekkelijker kunnen worden. Immers drie dagen in de week vijf uur werken is aantrekkelijker dan vijf keer drie uur. „Maar hoe kan het dan dat er medewerkers zijn die een groot contract hebben en die uren niet eens gevuld krijgen?”

3. Twijfels…..

Er moet een bepaalde afstand zijn bij het verlenen van zorg. De buren, familie: dat is veel te dichtbij. Dit soort twijfels worden vaker geuit. „Wat als mijn buurman valt en zijn bekken breekt terwijl ik hem help?", spreekt een lezer haar vrees uit.

Terugkerend is de reactie dat op deze manier de mantelzorger er aan onderdoor gaat. „Die moet straks blijven werken tot zijn of haar 70e, mantelzorger zijn voor de naaste en ook nog eens oppassen omdat er in de kinderopvang ook een tekort is aan personeel.”

4. Brug te ver

Op je oude dag bij het douchen geholpen worden door de buurman: soms gaat het iemand ook gewoon simpelweg te ver. „Zou jij je kont willen laten wassen door je buurvrouw of buurman? Ik niet, hou toch op zeg!”

Politieke keuzes

Bestuurder Heidi de Bruijn van Carintreggeland wil niet op alle afzonderlijke opmerkingen reageren, omdat het een herhaling van zetten is. Maar ze wil wel haar bedoeling met haar uitspraken toelichten.

De Bruijn nu: „Carintreggeland heeft vooral een signaal willen afgeven. Met dit signaal willen wij laten zien op welke manier politieke keuzes voelbaar worden. Het gaat daarbij om zowel in het verleden gemaakte politieke keuzes als keuzes voor de toekomst. De zorg staat onder druk. Dit raakt ons allemaal.”

Vanuit die nieuwe werkelijkheid is Carintreggeland op zoek naar mogelijkheden ‘om kwalitatieve en liefdevolle zorg te kunnen blijven bieden’ aan mensen die dat nodig hebben. De Bruijn: „Dat vraagt om keuzes. Met het interview hebben wij willen laten zien hoe wij kunnen ondersteunen bij waardevol leven voor de cliënt en zijn omgeving. Dat doen we door samen met de cliënten te bepalen hoe hij ondersteund kan worden zodat hij zoveel mogelijk eigen regie over zijn eigen leven kan behouden. We roepen de politiek op de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg te borgen door minder administratieve lasten, beter salaris, meer ruimte voor samenwerking en met de burgers praten over oplossingen.”