Boos op Het Dijkhuis in Borne? Gelukkig maar. Er niets van vinden, dat is pas een schrikbeeld

Ze had er niet zoveel mee, met dat bloemschikken. Sowieso niet met iets wat op knutselen leek. Daar had ze ook het fijne gevoel in de vingers niet meer voor. Kaarten en Rummikub, ja daarvoor kwam ze haar kamer nog wel af. Of ze pakte haar driewieler en ging op zoek naar een nicht. Waar wij kinderen dan weer gemengde gevoelens over hadden. Ze maakte het verkeer in Hengelo er niet veiliger mee en raakte de weg ook nog wel eens kwijt.