Boze reacties na aanval op trainer ATC’65 Hengelo

Dat schrijft secretaris Jan Arie Bijl namens het bestuur op de website van ATC’65 in een reactie op een artikel in de Twentsche Courant Tubantia van woensdag. Tijdens de rondvraag van de algemene ledenvergadering, afgelopen maandag, kondigde een groep ouders een manifest aan waarin ze hun ‘oprechte zorgen’ uitspreken over het technische beleid van de club en het functioneren van hoofdtrainer Roy de Vos.

Voetbalschool

Boos

Volgens secretaris Bijl zijn bij het bestuur veel boze reacties binnengekomen. ‘Veel vrijwilligers, in het bijzonder de leden van de voetbalcommissies die enorm veel tijd in onze vereniging steken, voelen zich gekwetst door dit manifest.’ Bijl noemt de aankondiging van het manifest ‘een dissonant op de verder zeer positief verlopen en drukbezochte ledenvergadering’.

Afstand

Lekken

Volgens de woordvoerder van de ontevreden ouders zou het manifest, vergezeld van 200 handtekeningen, binnen twee dagen per aangetekende post naar het bestuur worden gestuurd. Het bestuur deed tijdens de jaarvergadering de toezegging met de critici in gesprek te gaan na bestudering van het manifest. ‘Gisteren bleek dat het manifest door een van de betrokkenen naar TC Tubantia is gestuurd, nog voordat het bestuur van de inhoud in kennis was gesteld. Wij betreuren deze gang van zaken zeer en vinden dit niet passen binnen de cultuur van ATC’65’, aldus de reactie op de website. ‘Een manifest opstellen, handtekeningen verzamelen en lekken naar de pers is wat ons betreft niet de manier om bij te dragen aan een positieve ontwikkeling van onze vereniging. Integendeel.’