Automobilist in Hart van Zuid Hengelo moet straks de knip trekken: overal betaald parkeren

Groenten kweken in een zeecontai­ner in Hengelo: Evert doet het, in zijn kringloop­kwe­ke­rij vol goudvissen

HENGELO - Het prototype staat al drie jaar in zijn schuur en doet het prima. Vijftien goudvissen produceren poep die wordt omgezet in meststof voor smakelijke en voedzame groenten. Maar helemaal niemand die dat ziet. Daarom wil Evert Vierhout de werking van zijn kringloopkwekerij demonstreren in een zeecontainer in Hart van Zuid.

9 december