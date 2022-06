Zonnepanelen op woningen in Tuindorp Hengelo; gaan brutale bewoners gewoon vrijuit?

Dat de gemeente bereid is in actie te komen als in Tuindorp zonder vergunning zonnepanelen zijn geplaatst, heeft een medewerker van de gemeente vorige maand gezegd in de Almelose rechtbank. Dat gebeurde bij een rechtszaak die een bewoner van Tuindorp had aangespannen tegen de gemeente. De bewoner van een pand aan de Oelerweg kreeg geen vergunning om zonnepanelen te plaatsen. In de uitspraak stelt de rechtbank, dat de gemeente met de weigering correct heeft gehandeld.