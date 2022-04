Hengelose korfballers strijden in tweeluik met KVZ om promotie naar de eerste klasse

Het is een competitie die het predicaat competitie eigenlijk niet mag dragen. De reguliere zaalcompetitie van HKC bestond uit welgeteld vier wedstrijden. Slechts twee tegenstanders had de ploeg van trainer Jan Willem Beekhuizen in de afgelopen weken. In de minipoule van Exakwa, Zwart Wit en HKC eindigde zijn team op de tweede plaats. Exakwa werd eerste. Die ploeg én HKC mogen nu in de play-offs gaan strijden om promotie naar de eerste klasse. Dat doen ze overigens niet tegen elkaar. De tegenstanders komen uit een andere poule in de tweede klasse.