Brandweer opnieuw naar uitgebrande flat aan Surinamestraat in Hengelo

Directeur Concordia Enschede na een jaar alweer weg

ENSCHEDE - Roswyde Burgman, directeur van Concordia in Enschede, legt met onmiddellijke ingang haar functie neer. Burgman, die nog maar een jaar in dienst is, wordt opgevolgd door Lous Kerkhof, oud-directeur van Oyfo in Hengelo.