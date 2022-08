Brandweer Twente verwijdert omgekeerde vlag bij eigen kazerne: ‘Willen neutraal zijn’

DENEKAMP - Een opvallend gezicht: aan de vlaggenmast van Brandweer Twente in Denekamp hing maandag een omgekeerde vlag, het symbool van het boerenprotest in Nederland. Steunt de Twentse brandweer hiermee de boeren? „We weten niet wie de vlag heeft opgehangen.”

De vlag wapperde pontificaal naast die van de Brandweer Twente zelf, een overheidsinstantie. In een reactie stelt de brandweer dat de vlag maandagavond is weggehaald. „Het is bij ons niet bekend wie de omgekeerde vlag heeft opgehangen”, laat een woordvoerder weten. „De brandweer is er voor iedereen en we willen geen politieke uitingen aan onze gebouwen hebben. We zijn neutraal en willen ons niet mengen in deze discussie.”

Steeds vaker ingegrepen

Gemeente Dinkelland - waar Denekamp onder valt - heeft tot dusverre besloten om protestvlaggen niet actief te verwijderen op plekken langs de openbare weg. Zij zeggen de boeren te begrijpen en alleen in te grijpen als de verkeersveiligheid in het geding is. Ook wil de gemeente geen vlaggen aan overheidsgebouwen.

Op andere plekken in Twente wordt steeds vaker wel ingegrepen. Zo heeft Hengelo besloten alle vlaggen te verwijderen langs de openbare weg en stelde Enschede de boeren een deadline. Die is inmiddels verstreken, Enschede is begonnen met het verwijderen van de protestvlaggen.

Een 'vlaggenzee' in Beckum. De gemeente Hengelo heeft daarop ingegrepen.

Boeren bij vrijwillige brandweer

De Twentse brandweer zelf werd bij het boerenprotest een aantal keer ingezet voor het blussen van bermbrandjes langs de snelweg, na het in brand steken van hooibalen. Bij de vrijwillige tak van Brandweer Twente zijn ook veel boeren aangesloten. Volgens de woordvoerder is het niet zo dat zij moeite hebben of weigeren hun werk te doen als het om boerenprotesten gaat.

„Wij hebben tot zover geen problemen gehad bij onze inzetten en hierover is ook geen discussie. Onze brandweermensen, beroeps en vrijwillig, zijn in hart en nieren hulpverlener en staan klaar als het nodig is”, aldus de woordvoerder.