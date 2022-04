Brasserie Marktzicht sluit de deuren: ‘Hengelo is nog niet wat Hengelo moet zijn’

Het is een gevolg van een mix van tegenslagen. Het jonge horecabedrijf viel buiten de ‘prijzen’ van de coronasteunmaatregelen. Dat was de eerste domper, na de opening van brasserie Marktzicht in november 2019. De tweede is de ingrijpende verbouwing van hun ‘voortuin’, de Hengelose Markt tot groene oase. ,,Leuk dat het marktplein wordt aangekleed, maar daar komen de mensen niet voor naar Hengelo”, meent Strock. ,,Het winkelbestand is een drama; Hengelo is nog niet wat Hengelo moet zijn. Het centrum heeft publiek nodig.”