Bridgestad Hengelo/Borne wil zich na corona ontfermen over nieuwe leden

Hengelose man in kritieke toestand in ziekenhuis na aanhouding

HENGELO - Een Hengeloër is donderdag in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen, nadat hij na zijn aanhouding onwel is geworden. De rijksrecherche stelt een onderzoek in naar wat er die avond precies is gebeurd. Volgens bronnen zou de man in coma zijn.

22 augustus