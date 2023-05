Bronzen beer velt waaghalzen die stapstenen op Hengelose Markt willen nemen: ‘Ik had die beer niet gezien’

Voorwaarde­lij­ke straf voor medewerker FC Twente na rol bij rellen aan vooravond wedstrijd tegen Fiorentina

„Hij is iemand die snel in de emotie gaat”, zegt de 55-jarige B. uit Losser donderdagmiddag tegen rechter Heutink. En die emotie brengt de medewerker van FC Twente aan de vooravond van de wedstrijd tegen Fiorentina in de problemen. Het levert hem donderdag voor de rechtbank in Almelo een voorwaardelijke werkstraf van 80 uur op.