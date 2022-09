Burgemeester verzegelt autobedrijf aan Slachthuisweg na inval om cocaïnelijn: ‘Genoeg om het pand te sluiten’

Milieuacti­vis­ten hebben het ook in Twente gemunt op SUV's: ‘Dit is niet de oplossing’

HENGELO - Eigenaren van veertien suv-auto’s in Hengelo keken gisterochtend beteuterd op. Een of meerdere banden van hun sports utility vehicles stonden plat. Getuige de brief, die achter de ruitenwisser was geklemd, werd de verantwoording voor de actie opgeëist door milieuactiegroep Tyre Extinguishers, die de grote suv’s als een ramp voor het klimaat beschouwd.

10:20