Cameraman Frans Strikker uit Hengelo geschokt door overlijden weerman Piet Paulusma: ‘Een entertainer is heengegaan’

lief ding De stuiterbal van Maurice uit Hengelo is niet zomaar een ding, het is een herinne­ring aan zijn overleden dochter Jessa

HENGELO - In het jaar 1999 dat hij nooit meer vergeet kreeg Maurice Beijk van zijn dochtertje Iris een stuiterbal. „Ineens besef je dat niets vanzelfsprekend is en voel je de eindigheid,” zegt hij. In de serie Lief Ding het bijzondere verhaal over die stuiterbal, een overleden dochtertje en de geboorte van nieuw leven.

19 maart