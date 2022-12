Campus van Thales in Hengelo is ‘poort naar de wereld’: mede daarom krijgt het bedrijf een erepenning

Topspeler Jannus introdu­ceert dodgeball in Hengelo: ‘Gooien, ontwijken, vangen, afweren. Een verslaven­de sport’

HENGELO - Het is de overtreffende trap van trefbal. Dodgeball is een ‘smijtsport’ in opkomst. Met dank aan Jannus op den Brouw. De 29-jarige topspeler uit Hengelo geeft training bij HGV en treft voorbereidingen voor een groot dodgeballtoernooi in de stad.

