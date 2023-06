Cateringbedrijf ‘onverbeterlijke’ oplichter Johan S. uit Hengelo failliet

Update Oplichter Johan S. nog niet vervolgd, dus slaat hij opnieuw toe in Twente: ruim 12.000 euro foetsie

Ken je het verhaal van nep-cateraar Johan S., de oplichter die ruim een jaar geleden tientallen bedrijven en particulieren in Twente dupeerde? Die is daar nog niet voor veroordeeld en maakt via een nieuw cateringbedrijf nieuwe slachtoffers in deze regio. „Ik krijg nog ruim 6000 euro van hem.” Volgens S. zelf zit de vork heel anders in de steel.