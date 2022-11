Celstraf voor dolgedraaide Hengeloër die bejaarde man aanviel en beroofde

met video Tulbandtik­ken symbool voor fel verzet tegen regime Iran; paar uit Hengelo steunt dappere vrouwen in de frontlinie

DEN HAAG/HENGELO - Hij laat de filmpjes zien waarop jongeren in Iran de tulband van het hoofd van oude geestelijken tikken. Op een andere video staat een meisje midden op straat, ze heeft haar hoofddoek afgedaan en knipt het haar. „De geest is uit de fles en komt er niet meer in terug”, denken de Hengelose Iraniërs Mazdak Eskandargah en Pari Pourrajabi. Zij dragen vanuit Nederland hun steentje bij aan het verzet tegen het islamitische regime.

