Churandy Martina opnieuw naar Hengelo: ‘Bijzonder, omdat het zo gewoon is’

Het is haast zo gewoontjes dat Churandy Martina opnieuw van de partij is bij de FBK Games in Hengelo dat het eigenlijk niet meer bijzonder is. "Maar dat is het juist zeker", haast Hans Kloosterman zich te melden. Wat 'Mister Hengelo' Haile Gebrselassie was voor het enige internationale atletiekgala in ons land, dat is de vrolijke op Curaçao geboren sprinter sinds een aantal jaren voor de FBK Games. Ga maar na. Sinds zijn debuut in 2007 heeft hij geen editie overgeslagen. "Hij komt nu voor het dertiende jaar op rij, het wordt zijn veertiende start. In 2015 liep hij zowel de 100 als de 200 meter."