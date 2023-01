Come Together; een sequel die nooit verveelt

De aanstichters van het feestje - Theo Hakkert, Gerard ter Hedde, Bert Otten en André Vis, beginnen er lol in te krijgen. Bij ‘part two’ stond het publiek op de barkrukken. Het muziekcafé van Metropool in Hengelo is eigenlijk te klein voor het viertal, dat moeiteloos een zaal kan vullen. Maar dat zou dodelijk zijn voor de chemie. Het aanstekelijke amateurisme, het kleine podium, de schemerlampen in combinatie met 100 uitgelaten ‘ouwere jongere’ maken Come Together tot wat het is: pure liefhebberij.

Eenvoud

Waanders erkent dat de saxofoon niet het eerste instrument is waar je aan denkt bij de ‘grote drie’. ,,De Beatles komen er het minst vanaf. Van de Stones kennen we de samenwerking met Sonny Rollins en in Dylans muziek hoor je de sax vooral in zijn godsdienstige periode.” Waanders’ inbreng is desondanks groot genoeg om te shinen. Bijvoorbeeld in You Can’t Always Get What You Want (Stones), All Along The Watchtower (Dylan) en For No One (Beatles). En dat zijn nog maar drie van de circa twintig nummers die volgende week donderdag op de rol staan.