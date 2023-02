Conflict over zorgcontract; rekening voor patiënt in Oost-Nederland

Blog Zerrouki toch naar Feyenoord? Alsof FC Twente op de laatste dag nog even één van zijn beste spelers van de hand doet

ENSCHEDE - En dan rinkelen maandag vlak voor middernacht opeens alle alarmbellen: „Feyenoord laat Zerrouki niet los en is bereid transferrecord te breken”, meldt Voetbal International. Zou het dan toch nog gaan gebeuren? Als die vragen je gaan bezighouden, dan weet je één ding zeker: het is weer deadlineday, de laatste dag dat de transfermarkt open is.

31 januari