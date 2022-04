Criterium Cup Twente trapt af met Ronde van de Vijver in Hengelo

Met de wielerronde rondom de Tuindorpvijver in Hengelo trapt de Criterium Cup Twente zaterdag een nieuwe reeks koersen af. Na de Ronde van de Vijver volgt enkele dagen later de Koningsronde in Almelo.

Bij de organisatoren van de VIRO Criterium Cup kunnen ze hun geluk niet op. Na twee coronajaren, waar in het ene jaar helemaal niet gekoerst kon worden en een jaar later slechts enkele wedstrijden op het programma stonden, is de editie 2022 er eentje die er mag zijn. De competitie van een reeks wielerkoersen is dit jaar op volle sterkte terug.

Het klassement bestaat dit seizoen uit zes wielwedstrijden in deze regio. Het vaakst kunnen de renners van de amateurcategorie in actie komen: zes keer. De elite/beloften en de vrouwen moeten het met een criterium minder doen.

Één van de aantrekkelijkste rondjes

Met de Ronde van de Vijver, waarvoor zich inmiddels al een kleine honderd renners bij de elite/beloften en amateurs hebben ingeschreven, heeft de Criterium Cup één van de aantrekkelijkste rondjes van de reeks. Aantrekkelijk met name voor de wielerfans, die de renners geen moment uit het oog hoeven te verliezen. Het parcours bestaat namelijk uit een rondje om de Tuindorpvijver, met een lengte van zo’n 700 meter.

Ook voor de deelnemers zelf heeft het parcours z’n voor- en nadelen. Ontsnappen uit het zicht van het peloton is vrijwel onmogelijk, alleen bij de start/finishpassage is sprake van een lang stuk rechte weg. De ervaring leert dat het wedstrijdgemiddelde in de Ronde van de Vijver altijd vrij hoog ligt en dat de 80 af te leggen kilometers voorbij vliegen.

Alternatieve Elfstedentocht

Bij de vrouwen staat de teller voorinschrijveningen op zo’n dertig. Opvallende naam daarbij is die van Laura van Ramshorst. De Barneveldse schreef in 2020 de Alternatieve Elfstedentocht (200 kilometer) op de Oostenrijkse Weissensee op haar naam.

Volledig scherm Laura van Ramshorst boekte als marathonschaatsster tot nu toe haar grootste winst op de Weissensee in Oostenrijk, waar ze in 2020 de Alternatieve Elfstedentocht over 200 kilometer op haar naam schreef. © Vincent Riemersma

Lang hoeft niet gewacht te worden op het tweede criterium van deze cupreeks. Op woensdag 27 april staat de Koningsronde van Almelo als volgende koers gepland. Het wedstrijddecor is ditmaal wielerpark De Sumpel van De Zwaluwen.

In tegenstelling tot vorig jaar, toen de vrouwen slechts twee wedstrijden reden en de mannen vier, gaan die aantallen dit seizoen dus omhoog. Na Hengelo en Almelo volgt op vrijdag 10 juni de Ronde van Enschede. Een week later, op vrijdag 17 juni, is de Ronde van Markelo. Voor de finale van de Cup op donderdag 25 augustus met de Ronde van Borne wordt er op zondag 3 juli nog gekoerst in Oldenzaal.

Snelste ronde

Op koningsdag komen de elite/beloften mannen niet in actie in Almelo, dat geldt voor de vrouwen op 3 juli in Oldenzaal. Net als bij de voorgaande edities is het prijzenschema voor zowel de mannen als de vrouwen weer gelijk. Verder worden in elke wedstrijd twee puntensprints verreden, naast de punten die de deelnemers krijgen op basis van de wedstrijduitslag. Ook wordt in iedere koers gekeken wie de snelste ronde weet te rijden. Voor die renner staat een extra premie klaar én vijf punten voor het klassement. In de finalewedstrijd worden extra puntensprints verreden, waarmee de Criterium Cup Twente naar verwachting tot op het laatste moment spannend blijft.

Ronde van de Vijver in Hengelo, zaterdag 23 april. Start van de vrouwen is om 16.00 uur. De wedstrijd van de mannen begint om 18.30 uur.