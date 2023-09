DDR-manieren in Hengelo: daar schrik je wel een beetje van

Omwonenden zetten vraagte­kens bij vijfdaags festival Psy-Fi in Oldenzaal

Dat de plannen er liggen, is duidelijk. Maar wat de mogelijke komst van het vijfdaagse psychedelisch festival Psy-Fi naar Het Hulsbeek gaat betekenen voor omwonenden, ondernemers en voor recreatiegebied zelf, daar bestaat nog veel onduidelijkheid over. „Wij zitten er in ieder geval niet op te wachten.”