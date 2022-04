De botten van Hengelose Gideon (11) breken bij het minste of geringste, maar dankzij deze dokters kan hij weer spelen met zijn puppy

Eind maart gaat het mis met Gideon en Benz. Zeven maanden is de pup als hij enthousiast opspringt tegen zijn jonge baasje. De hondenpoten komen niet onzacht neer op Gideons bovenbeen. In eerste instantie lijkt niets aan de hand. Maar Gideon heeft ernstige osteoporose, oftewel broze botten. Bij het minste of geringste breken ze.