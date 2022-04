De dikke bobbel in de broek van A. uit Hengelo bleek 200 gram cocaïne te zijn: ‘Om eigen verslaving te bekostigen’

De aanhouding vestigde de aandacht op A. en de politie hield hem in de gaten nadat hij later dat jaar weer op vrije voeten kwam. De Hengeloër werd in juli van hetzelfde jaar door agenten gevolgd. Ze zagen hem kriskras door Twente scheuren en onderweg stoppen bij verschillende woningen. In Losser reed A. met gierende banden weg, reden genoeg om hem aan te houden. Opnieuw werden er drugs gevonden, wel een stuk minder dan eerder, 2,5 gram. In een woning waar A. op dat moment tijdelijk woonde, werden zo’n 100 pillen MDMA gevonden.